Olav Thon Eiendomsselskap har emittert ytterligere 300 mill. kroner i et obligasjonslån med forfall 3. februar 2025, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Selskapet meldte i en tidligere børsmelding mandag at det hadde emittert 200 mill. kroner i det samme obligasjonslånet.

Det utestående beløpet i lånet er 700 mill. kroner etter de to emisjonene og innbetalingsdato er 16. juni i år for begge.

Konserndirektør finans Arne B. Sperre i Olav Thon Gruppen sier til TDN Direkt at han er veldig fornøyd med at Olav Thon Eiendomsselskap har emittert til de betingelsene som er gitt.

– Vi har utstedt disse lånene med et påslag over nibor på rundt 170 basispunkter. Obligasjonsmarkedet har vært svakt de siste månedene, men vi opplever at dette er en gjenåpning av obligasjonsmarkedet for vår del, og betydelig lavere påslag enn det som indikeres i markedet, sier Sperre til TDN Direkt mandag formiddag.

– Frem til coronakrisen var påslaget over nibor på rundt 100-120 basispunkter, og det som var indikert for oss forrige uke var et påslag på 250 basispunkter. Når vi nå får et påslag på om lag 170 basispunkter, så opplever vi at markedet gir oss god tillit ved at de gir oss relativt lange lån uten pant og til en betydelig lavere pris enn det som indikeres i markedet i dag.

Olav Thon Eiendomsselskap-aksjen er ned 13,59 prosent for året, men har bedret seg den siste tiden og er opp 3,57 prosent i skrivende stund mandag.