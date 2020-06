Her er Sisseners favorittaksjer for juni

MAI 2020: Bonheur bidro mest til avkastningen for Jan Petter Sissener i mai mens Prudential og Storebrand bidro mest på den negative siden.

I løpet av mai 2020 steg Sissener Canopus 2,2 prosent. Fondets avkastning i mai var spredt over flere forskjellige strategier, inkludert arbitrering av kapitalstrukturer, opsjonsstrategier, samt meravkastning på enkeltaksjer.

Hittil i år har Canopus falt 12,4 prosent.

– Det er ikke mye å skryte av, men det er bedre enn mange av børsene vi sammenligner oss med. Synet vi hadde på verdensøkonomien ved inngangen til året var positivt, men de utsiktene har blitt endret som følge av pandemien, sier Jan Petter Sissener til Finansavisen.

– Vi er fremdeles forsiktige. Det er fremdeles mye usikkerhet, og den optimismen vi har sett i det siste er kanskje litt overdrevet, forteller Sissener.

– Venter du en ny nedtur?

– Nei, men jeg utelukker det ikke, sier Sissener.

Den gjennomsnittlige aksjevektingen i fondet gjennom mai var 38,65 prosent.

«Aktiv bruk av ulike strategier har vært en integrert del av risikostyringen for Canopus gjennom et Covid-19 preget marked: et marked på høyoktan og hvor begrepet «high frequency» makrodata har fått en helt ny betydning», skriver Sissener i den siste månedsrapporten.

Blant fondets beste bidragsytere til avkastning var shipping- og vindkraftselskapet Bonheur som steg 25,19 prosent. Fondets posisjoner i forsikringsselskapene Prudential og Storebrand bidro negativt med en kursnedgang på henholdsvis 7,22 prosent og 2,90 prosent

Sisseners største aksjeposter (long):