Oppturen fortsetter på New York-børsen

Dow Jones åpner umiddelbart opp 0,61 prosent til 27.273,14 poeng.

Nasdaq stiger 0,10 prosent til 9.825,16 poeng.

S&P 500 løftes med 0,30 prosent til 3.204,89 poeng.

De amerikanske aksjemarkedene har hentet seg meget sterkt inn etter det store fallet i mars, som følge av coronakrisen. En god grunn til oppturen er at den amerikanske sentralbanken og myndighetene har kommet med kraftige tiltak.

Kevin Hasset, økonomisk rådgiver ved Det hvite hus, sier at han er hundre prosent sikker på at det venter en ny pakke snart, ifølge CNBC.

Rally før helgen

Fredag sa arbeidsrapporten at 2,5 millioner nye jobber ble skapt i USA sist måned, mens det var ventet at 7,5-8 millioner jobber ble borte. Det var ventet at arbeidsledigheten skulle komme inn på rundt 20 prosent, mens den falt isteden fra 14,7 prosent til 13,3 prosent,

Det fikk Wall Street til å skyte stor fart. Dow Jones steg 3,32 prosent til 27.154,37. Nasdaq steg 2,06 prosent til ny all-time high på 9.814,08. S&P 500 steg 2,62 prosent til 3193,93. Etter fredagens rally er indeksen bare 1 prosent ned siden nyttår.

«Med en fortsatt gradvis gjenåpning av økonomien i USA, er det grunn til å tro at sysselsettingen vil bedre seg ytterligere. Men det vil ta lang tid før ledigheten er på et lavt nivå som før coronapandemien», skriver Joachim Bernhardsen, Nordea-analytiker.