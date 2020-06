Awilco terminerer kontrakt

Awilco Rig 1, et heleid datterselskap av Awilco Drilling, har varslet Keppel FELS Limited (KFELS) om at de har utøvd termineringsretten i nybyggskontrakten mellom KFELS og AR1 for byggingen av den halvt nedsenkbare riggen «Nordic Winter», som et resultat av brudd på kontrakten, ifølge TDN Direkt.

Kontrakten sier at ved terminering vil AR1 ha rett til refusjon av avdragene som er betalt til KFELS på om lag 54,7 millioner dollar inkludert påløpte renter, ifølge meldingen.