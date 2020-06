Strategic Investments A/S, hvor Kim Mikkelsen er storaksjonær og primærinnsider, har den 8. juni 2020 kjøpt 4.833 aksjer i Storm Real Estate ASA til gjennomsnittlig kurs på NOK 3,42 per aksje, ifølge en børsmelding.

Totalsum for aksjene var da like over 16.500 kroner.

Kim Mikkelsen er også styremedlem og primærinnsider i Storm Real Estate ASA.

Total beholdning er etter denne transaksjonen 2.204.833 aksjer (24,96% av totalt antall aksjer).