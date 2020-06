Fredriksen fornyer i børstrio

Gevaran Trading, et heleid selskap av John Fredriksen på vegne av sine nærstående, inngikk i dag en fornyet avtale om å fortsette en Total Return Swap-avtale med Mowi.

Avtalen hadde 4 millioner aksjer og samme antall aksjer er videreført inn i den nye avtalen. Den nye datoen for utløpsdato på kontrakten er 7. september 2020, og aksjene ble kjøpt til kursmål 195,81 kroner.

Gevarans eierskap i Mowi er som følge av den nye kontrakten uendret: Fredriksen eier nesten 74,3 millioner aksjer tilsvarende 14,4 prosent av aksjene i selskapet.

Hemen Holding, også kontrollert av Fredriksen, har i dag underskrevet en lignende kontrakt med Frontline og fortsetter avtalen om 3 millioner aksjer i selskapet.

Den nye utløpsdatoen for kontrakten er 6. juli 2020.

Totalt antall aksjer eid av Fredriksen i Frontline er følgelig uendret: 79,1 millioner aksjer tilsvarende 40 prosent av aksjene i selskapet.

Hemen Holding utvider også kontrakten med Golden Ocean Group. Like over 4,9 millioner aksjer skrives over i ny kontrakt som utløper 7. september.

Ny beholdning i selskapet er uendret: 50,5 millioner aksjer tilsvarende 35 prosent av aksjene.