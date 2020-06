Kraftig oppgang på Wall Street

Wall Street fortsatte forrige ukes kraftige oppgang mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Markedet har fremdeles fokuset rettet mot gjenåpningen av økonomien.

- Aksjemarkedet ser nesten forbi Covid og ser frem mot gjenåpningen av økonomien. Bekymringene for et nytt Covid-utbrudd er reelle, men aksjemarkedet sier definitivt at det har mer tro på gjenåpningen av økonomien, sa Ryan Detrick i LPL Financial, ifølge CNBC.

Markedet får også drahjelp av forrige ukes sjokkerende jobbtall. Det viste seg da at 2,5 millioner jobber ble skapt utenfor landbrukssektoren i USA forrige måned. På forhånd var det ventet at det hadde forsvunnet åtte millioner jobber. Tallene tyder på at økonomien henter seg inn langt raskere enn ventet.

- Det ser ut til at det raskeste bearmarkedet i historien har blitt fulgt av den mest dramatiske gjeninnhentingen i historien, skrev Marc Chaikin, administrerende direktør i Chaikin Analytics i et notat ifølge CNBC.

Kort tid før stengetid fikk markedet ekstra drahjelp da det ble klart at sentralbanken Federal Reserve utvider sitt Main Street låneprogram for små- og mellomstore bedrifter, for å sikre høyere deltagelse.

Dow Jones steg 1,70 prosent til 27.572,44.

24 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble Boeing som steg hele 12,19 prosent etter at Seaport Global Securities tok opp dekning på aksjen med en kjøpsanbefaling. Analytikeren mener det verste nå er priset inn og at Boeing er en attraktiv investering.

Oljegigantene Exxon Mobil og Chevron steg 3,13 og 2,43 prosent.

Den defensive Walmart-aksjen falt 0,26 prosent.

Taperen ble Intel som falt 1,04 prosent.

Nasdaq Composite steg 1,13 prosent til 9.924,74, og dermed ny all-time high.

Siden bunnen i mars har indeksen steget utrolige 50 prosent.

Amazon steg 1,65 prosent, mens Facebook steg forsiktige 0,27 prosent.

Netflix endte tilnærmet uendret, mens Alphabet endte opp 0,56 prosent.

Tesla steg hele 7,26 prosent.

S&P 500 steg 1,20 prosent til 3.232,39, og er dermed opp så langt i år.

Blant dagens vinnere var en rekke reiselivsaksjer. Norwegian Cruise Lines steg hele 19,75 prosent, mens United Airlines steg 14,82 prosent.

Oljeservicegiganten Halliburton suste opp 13,09 prosent.

Blant taperne var Monster Beverage som falt 2,53 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg 5,46 prosent til 25,86.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 3,36 prosent til 40,88 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 3,24 prosent til 38,27 dollar per fat.

Yielden på den korte renten steg, mens de lange falt. 2-åringen er opp to basispunkter til 0,23 prosent, mens 10-åringen er ned 2,3 basispunkter til 0,88 prosent. 30-åringen er ned 2,7 basispunkter til 1,65 prosent.

Gullprisen er opp 1,36 prosent til 1.705,90 dollar per unse.