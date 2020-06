Lavo.tv inngår forlik

I en børsmelding mandag kveld melder Lavo.tv at det har inngått et forlik med gründer og tidligere sjef Tom Roger Sokki, og at det nå ikke er flere tvister mellom partene.

«Forliket er lavere enn Oslo Tingretts dom og vil ikke ha vesentlig effekt på selskapets økonomiske stilling. De nøyaktige oppgjørsvilkårene vil forbli konfidensielle», heter det i meldingen.

I en annen børsmelding skriver Lavo.tv at styremedlem Dag Skansen har trukket seg fra styret.