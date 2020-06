Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,5] prosent og skriver:

– Den positive stemningen på Wall Street (USA) smittet over på børsene i Asia tirsdag. Investorenes optimisme har for øvrig vært stigende de seneste ukene, og det med god grunn. Dvs. kampen mot Covid-19 viruset går i riktig retning. Dessuten ser markedet ikke ut til å bry seg nevneverdig om at de geopolitiske spenningene mellom verdens to supermakter, USA og Kina øke igjen.



– De lange rentene i USA gjorde et hopp forrige fredag etter oppløftende jobbtall (non-farm payrolls). Dette er isolert sett positivt for finsmarkedene. Når det er sagt, arbeidsledigheten er fremdeles på historisk høye nivåer, noe som vil legge en demper på rentenivået i lang tid.

Olje

Oljeprisen gikk noe ned mandag kveld, og et fat brentolje ble ved 19-tiden omsatt for 41,00 dollar, før den sluttet på 40,76.

Tirsdag morgen stiger oljeprisen 0,05 prosent og et fat brentolje står nå i 40,80 dollar.

– Brentoljen ble for øvrig handlet over 43 dollar i går, men falt noe tilbake etter at Saudi Arabia varslet at ekstrakuttet på 1,18 millioner fat som de, sammen med Kuwait og UAE, har bidratt med fra tidligere ikke vil bli videreført, sier Roger Berntsen.

WTI-oljen er ned 0,66 prosent til 38,77 dollar fatet.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,64 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,47 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,47 prosent, og CSI 300 er opp 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 1,31 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,57 prosent, S&P/ASX 200-indeksen klatrer 2,55 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 1,13 prosent.

Wall Street

De toneangivende børsene i New York fortsatte oppover etter en solid oppgang forrige uke, og Nasdaq nådde ny all-time high. Nasdaq har siden bunnen i mars steget utrolige 50 prosent.

Dow Jones steg 1,70 prosent til 27.572,44 og er med det ned 3,38 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,20 prosent til 3.232,39. Det vil si at indeksen har steget 0,05 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,13 prosent til 9.608,4. Indeksen har dermed steget 10,6 prosent siden nyttår.

– Det ser ut til at det raskeste bearmarkedet i historien har blitt fulgt av den mest dramatiske gjeninnhentingen i historien, skrev Marc Chaikin, administrerende direktør i Chaikin Analytics i et notat ifølge CNBC.

Kort tid før stengetid fikk markedet ekstra drahjelp da det ble klart at sentralbanken Federal Reserve utvider sitt Main Street låneprogram for små- og mellomstore bedrifter, for å sikre høyere deltagelse.

Hovedindeksen

Da børsen stengte mandag stod hovedindeksen i 856,83, opp 0,84 prosent, og det ble omsatt aksjer for 7,4 milliarder kroner.

Seadrill opplevde en eventyrlig økning og over doblet seg i verdi. Aksjen endte som dagens vinner 123,6 prosent opp, til 7,40 kroner. Hittil i år er aksjen ned 63,9 prosent.

Borr Drilling doblet seg også i verdi mandag, opp 115,9 prosent til 17,98 kroner. Den siste uken er aksjen opp 200 prosent, men det er fremdeles langt opp til gammel storhet.

Awilco LNG endte som dagens største taper, ned 8,4 prosent til 1,25 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: Regionalt nettverk 2/2020, kl. 10.00

Tyskland: Handels- og driftsbalanse april, kl. 08.00

ØMU: BNP 1. kv., kl. 11.00

ØMU: Sysselsetting 1. kv., kl. 11.00

USA: Grossistlagre april, kl. 16.00

USA: JOLTS ledige stillinger april, kl. 16.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Årsrapport 2019

Questerre Energy: Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Odfjell: Investorpresentasjon, webcast, kl. 09.00-10.30

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30

Dagens morgensending fra HegnarTV utgår.

