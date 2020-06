Analytikere og kommentatorer verden over kan konstatere at børsrallyet fortsatte i USA i går, der S&P 500 nå er over nivåene ved inngangen til 2020.

Driverne bak oppgangen er optimismen rundt gjenåpningen av økonomier og – ikke minst – sentralbankstimulanser uten sidestykke.

Dette gjelder kanskje spesielt Federal Reserve, som starter sitt rentemøte tirsdag. Etter i går å ha annonsert en utvidelse av sitt låneprogram for små og mellomstore bedrifter (Main Street), ventes ingen overraskelser herfra.

Geniale eller dumme?

«Børsrallyet har ikke vært bygget på en V-formet gjeninnhenting av verdensøkonomien. De av oss som lever i den virkelige verden vet at det ikke er slik. I stedet er det bygget på nesten ubegrensede mengder ukonvensjonelle lettelser fra verdens sentralbanker – i utallige former. Fed ser ut til å ha bestemt seg for å motvirke enhver investors tap, uansett hvor dumme eller grådige de er», skriver Oandas senioranalytiker for Asia- og Stillehavsområdet, Jeffrey Halley, tirsdag morgen.

«Overalt i den utviklede verden vil vi snart vite om våre nasjonale ledere var geniale, heldige, naive, grådige, kortsiktige eller bare rett ut dumme. Økonomier over hele kloden gjenåpnes før coronaviruset er under kontroll, fortsetter han.

– Triggerfingeren klør

Ifølge analytikeren er det tilsynelatende bare nye, store virusutbrudd – enten andrerunde eller førsterunde – og påfølgende nasjonale «lockdowns» som kan få børslokomotivet til å spore av.

Halley mener nivået på vantro og mangelen på engasjement blant mange investorer antyder at det fortsatt er rikelig med kapital på sidelinjen, der fingeren klør etter å trykke på avtrekkeren.

«Gitt disse omstendighetene, og forutsetter at verden unngår en andre coronarunde, kan rallyet fortsette en stund til. På dette stadiet er du enten long eller sitter på gjerdet, men overhodet ikke short, med mindre du har imponerende dype lommer», skriver analytikeren.