Analytiker frykter overoppheting og ny boble

Analytikere og kommentatorer verden over kan konstatere at børsrallyet fortsatte i USA i går, der Nasdaq nådde ny all-time high og S&P 500 nå er over nivåene ved inngangen til 2020.

Samtidig ligger verdensøkonomien nede som følge av tiltakene for å stagge coronapandemien.

– Skaper illusjon

Driverne bak oppgangen er optimismen rundt gjenåpningen av økonomier og – ikke minst – sentralbankstimulanser uten sidestykke.

«Stimulansene skaper og opprettholder illusjonen om at alt er bra», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag morgen.

«De uvanlig høye eller lave makrotallene – og umuligheten av å forutsi dem i en krisesituasjon uten sidestykke – viser tydelig at markedet ikke har peiling på hvor lenge resesjonen vil vare og hvor sterk gjeninnhentingen vil bli», fortsetter hun.

Frykter ny boble

Goldman Sachs har tidligere åpnet for at vi får se den dypeste, men korteste resesjonen siden andre verdenskrig.

«Risikoen for en ny bølge av smitte blir gradvis mindre, og den økende politiske, sosiale uroen og gateprotestene verden over ser ut til å komme fullstendig i skyggen av håpet om en rask og stødig økonomisk bedring», skriver senioranalytikeren videre.

«Så lenge illusjonen varer, vil optimistene ha en sterkere sak når de viderefører selve rallyet, siden de enestående finans- og pengepolitiske stimulansene bare kan overopphete kjøpssiden og løfte aktivaprisene inn i en fornyet risikoboble. Risikoen her ligger i et enda større avvik mellom aksjekurser og reell verdsettelse sammenlignet med hva vi så før coronafallet», legger Ozkardeskaya til.