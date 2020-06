Pareto: – Her kan du doble pengene dine

Pareto Securities tar opp dekning på Norwegian Energy Company (Noreco) med en kjøpsanbefaling og kursmål 335 kroner, ifølge en analyse fra meglerhuset tirsdag.

Bakgrunnen for den voldsomme økningen i kursen skal være at Noreco har identifisert ressurser med et potensial på 200 millioner fat olje. I tillegg ser Pareto «økt utvinningsgrad og ytterligere tieback-utvikling», melder TDN Direkt.

Den største risikoen til meglerhusets positive syn er en lavere oljepris enn det som er forventet. Utsettelser og kostnadsoverskridelser ved Tyra-utviklingen holdes også frem som noe som kan være kritisk for kursmålet.

Tyra-feltet ble stengt i september i påvente av en omfattende gjenutbygging, og førte til lavere produksjon i første kvartal.

I dag er aksjen opp 1,3 prosent til 161 kroner, hvilket gjør Paretos kursmål dobbelt så stort som dagens pris. Siden nyttår er aksjen ned 28 prosent.