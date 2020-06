Lånefinansierte aksjekjøp på vei opp igjen

Globale banker merker en økt appetitt fra sine rikeste kunder på å lånefinansiere aksjekjøp. Dette skjer bare måneder etter at investorer brant fingrene sine på samme strategi, melder Reuters.

Tall fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) viste at samlede utlån på såkalte marginkonti – både institusjonelle og private – steg fra 479 milliarder dollar i mars til 525 milliarder dollar i april.

– Konservativ giring

Dette er dog fortsatt under 562 milliarder dollar ved inngangen til 2020.

– Noen kunder som ikke hadde ytterligere midler å pumpe inn måtte likvidere sine porteføljer, men rekylen kom så raskt at de som hadde likviditeten kunne støtte sine porteføljer i den korte perioden, sier Citigroup-direktør Murtuza Rasiwala til nyhetsbyrået.

Adam Holtzschue, direktør for formuesforvaltningen i Wells Fargo karakteriserer børsuroen som utfordrende for alle som hadde eksponering, lang eller kort, men legger til at kundenes bruk av giring var «konservativ».

Handlet raskt i vår

Advokater i verdipapirrett forteller likevel til Reuters at mange banker var raske med å innfri pant på kundenes marginkonti da børsene falt tidligere i år.

– Mange var ikke klar over hvor høy risiko de satt med i alle disse årene gjennom oppgangen, sier Matt Wolper hos Wolper Law Firm i Fort Lauderdale, Florida.

Rick Ryder, gründeren av Securities Arbitration Commentator, skrev i en e-post til nyhetsbyrået i mai at han forventer en betydelig økning i kundetvister og nye voldgiftssaker hos FINRA som følge av børsfallet i februar/mars.

Tall fra FINRA viser at antallet slike tvister økte også i kjølvannet av finanskrisen.