Rett ned på Wall Street - spenning før Fed-møte

SPENNING: Før rentemøte i Federal Reserve onsdag. Her sentralbanksjef Jerome Powell. Foto: NTB Scanpix

Dow Jones åpner ned 1,24 prosent til 27.218,67 poeng.

Nasdaq steg i går til all-time high. Tirsdag åpner indeksen ned 0,56 prosent til 9.866,90 poeng.

S&P 500 faller umiddelbart 1,08 prosent til 3.198,03 poeng.

Investorene venter spent på den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag. Hittil i coronakrisen har Federal Reserve og myndighetene i Amerika kommet med store, kraftige tiltakspakker som har hjulpet aksjemarkedene mye.

Også i Europa er det dårlig stemning i aksjemarkedet tirsdag. Nær sagt alle børsene faller over en prosent minst. Eksempelvis er Oslo Børs ned 1,91 prosent. I Asia var det derimot lystigere stemning tidligere i dag.

Oljeprisene peker videre nedover tirsdag etter at de falt også mandag ettermiddag. Et fat brentolje koster nå 40,32 dollar pr. fat, ned 1,18 prosent for dagen. WTI-oljen står i 37,94 dollar fatet, ned 0,63 prosent.

Flere spør seg nå om den store oppgangen siden bunnen i mars har kommet for fort.

«Stimulansene skaper og opprettholder illusjonen om at alt er bra», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag morgen.

«De uvanlig høye eller lave makrotallene – og umuligheten av å forutsi dem i en krisesituasjon uten sidestykke – viser tydelig at markedet ikke har peiling på hvor lenge resesjonen vil vare og hvor sterk gjeninnhentingen vil bli», fortsetter hun.