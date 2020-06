Solgte milliardbedriften og investerte alt i to aksjer

GAMBLER: Ryan Cohen, tidl. adm. direktør i Chewy, investerte hele fortjenesten da han solgte seg ut på to aksjer – og kun to.

GAMBLER: Ryan Cohen, tidl. adm. direktør i Chewy, investerte hele fortjenesten da han solgte seg ut på to aksjer – og kun to. Foto: Flickr

Regel nummer én når det kommer til investeringer: Ikke legg alle eggene i én kurv.

Det bryr ikke Ryan Cohen seg om. Gründeren kaster all tradisjonell investeringslærdom over bord og går sin egen vei.

Cohen var med å grunnlegge kjæledyrbutikken Chewy, men solgte seg ut i 2017 for 3,35 milliarder dollar, eller 31,2 milliarder kroner etter dagens kurs.

Han brukte brorparten av fortjenesten på å investere i to aksjer – og kun to. Apple og Wells Fargo var de to heldige utvalgte.

– For meg er det vanskelig å finne ut hva jeg ser på som gode idéer. Når jeg er overbevist om noe går jeg all-in, sier Cohen til Bloomberg News.

Ikke bare smul sjø

Investeringene har imidlertid ikke gått helt sømløst for seg.

Cohen kjøpte Wells Fargo-aksjene for mellom 46-54 dollar per aksje. Nå handles aksjene for 32,12 dollar – 40,7 prosent lavere enn innkjøpsprisen.

På den annen side har Apple gjort det godt, og gjort opp for tapet i Wells Fargo. Techgiganten har økt over 120 prosent siden 2017 og representerer den største delen av Cohens portefølje. I dag handles Apple-aksjen til 334,84 dollar.

Ifølge utregninger utført av Bloomberg har Cohens investeringer resultert i en avkastning 1,1 prosent lavere enn S&P 500 har gitt.

Cohen lar seg imidlertid ikke påvirke av støyen av investorer som fraråder ham å bruke pengene slik han gjør, og bruker baseball-terminologi for å forklare sin tilnærming.

– Jeg svinger ikke baseballkøllen for første base, sier Cohen, og impliserer at kun en home run er akseptabelt.