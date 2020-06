Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 0,7] prosent.

– S&P 500 og Dow Jones indeksen falt tilbake, slik de europeiske børsene også gjorde tirsdag. Den jevne investor benyttet dagen til å sikre gevinster etter en lengre periode med oppgang.

– Usikkerheten knyttet til realøkonomien (vekst og arbeidsledighet) er fortsatt stor. Det er for øvrig naturlig å anta at denne usikkerheten vil reduseres betydelig når en effektiv behandlingsform for Covid-19 viruset skulle være på plass.

Olje

Oljeprisen gikk noe ned tirsdag kveld, og et fat brentolje ble ved 19-tiden omsatt for 40,29 dollar fatet.

Onsdag morgen er det et lite fall i oljeprisen på 0,47 prosent og et fat brentolje står nå i 40,63 dollar.

– Oljelagrene i USA, samt lagrene av diesel og fyringsolje, steg mer enn ventet i forrige uke. Skuffelsen la press på oljeprisene i går, men fremdeles handles brentoljen over 40 dollar per fat, sier Roger Berntsen.

Oljeprisen ble svekket utover mandagen, og fortsatte ned tirsdag. Det skjedde etter at prins Abdulaziz bin Salman, energiminister i Saudi-Arabia, fortalte at de ekstra frivillige kuttene på 1,2 millioner fat pr. dag, ikke vil videreføres i juli.

– De frivillige kuttene gjaldt bare for forrige måned, sa Salman.

WTI-oljen er ned 0,28 prosent til 38,73 dollar fatet.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,50 prosent, og CSI 300 faller 0,42 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,14 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen styrkes 0,26 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,04 prosent.

Wall Street

Dow Jones og S&P 500-indeksene falt tirsdag, mens Nasdaq fortsetter oppgangen og var over 10.000 intra-dag for første gang.

Dow Jones gikk ned 1,09 prosent til 27.272,3 og er med det ned 4,4 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,78 prosent til 3.207,2. Det vil si at indeksen har falt 0,7 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,29 prosent til 9.953,8. Indeksen har dermed steget 10,9 prosent siden nyttår.

Utviklingen kom i kjølvannet av at investorene venter spent på den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag. Hittil i coronakrisen har Federal Reserve og myndighetene i Amerika kommet med store, kraftige tiltakspakker som har hjulpet aksjemarkedene mye.

«Stimulansene skaper og opprettholder illusjonen om at alt er bra. De uvanlig høye eller lave makrotallene – og umuligheten av å forutsi dem i en krisesituasjon uten sidestykke – viser tydelig at markedet ikke har peiling på hvor lenge resesjonen vil vare og hvor sterk gjeninnhentingen vil bli», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering tirsdag morgen.

Hovedindeksen

Oslo Børs gikk ned 2,07 prosent til 839,09 poeng og det ble totalt handlet aksjer for drøyt 7,1 milliarder kroner tirsdag.

Equinor endte 3,61 prosent i rødt til 150,65 kroner, mens Aker BP falt 3,94 prosent til 183,85 kroner.

Tirsdagens børsrakett var Solstad Offshore som gikk opp 42,67 prosent til 0,77 kroner. Selskapet har mottatt godkjennelse fra utestående långivere for avtalen om restrukturering som ble inngått 8. mai.

Quantafuel steg sterke 15,63 prosent til 259 kroner, mens kriserammede Kongsberg Automotive endte opp 13,57 prosent til 0,79 kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Norge: KPI mai, kl. 08.00

Norge: PPI mai, kl. 08.00

Annet:

Kongsberg Automotive: Informasjonsmøte ifm. emisjon, web/tlf, kl. 12.00

Havyard Group: Obligasjonseiermøte, Nordic Trustee, kl. 13.00

Norge: SSB ukentlig lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasinstatistikk, kl. 13.00

USA: DOE ukentlige oljelagertall, kl. 16.30

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)