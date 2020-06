Nordea-analytiker: Fed går ikke under null

FED IKKE UNDER NULL: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener negative renter er lite trolig.

FED IKKE UNDER NULL: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets mener negative renter er lite trolig. Foto: Are Haram

Det globale sentimentet har vært svært sterkt den siste tiden og den brede indeksen S&P 500 er kun fem prosent under toppen fra før koronakrisen.

Gjeninnhentingen i markedet står ifølge analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets i sterk kontrast til de økonomiske realitetene, men lave renter og stimulanser fra både sentralbanker og myndigheter ser ut til å ha oppløst sammenhengen mellom aksjemarkedet og realøkonomien, mener han.

Markedet var noe ned i går, men futures på amerikanske børser er igjen opp i morges.

Rentebeslutning

Fed publiserer deres nyeste rentebeslutting onsdag. Den amerikanske sentralbanken har allerede kuttet renten ned til null, og negative renter er lite trolig, ifølge Bernhardsen.

«Det ventes dermed ikke noen renteendringer, eller justeringer på QE-programmet. Fokuset rettes istedenfor mot forward guidance om innrettingen av pengepolitikken i tiden framover, og de nye økonomiske anslagene», skriver han i morgenrapporten onsdag.

Svekket kronen

Svekkelsen i risikosentimentet bidro til å svekke kronen tirsdag. EURNOK var en kort tur opp til nær 10,60, men hentet seg noe inn igjen utover dagen.

I morgentimene står krysset igjen i 10,47 og vil trolig gjøre et nytt forsøk på å bryte ned gjennom 10,45-nivået, ifølge analytikeren.

Nøkkeltall

Onsdag får vi norsk KPI for mai. Nordea Markets venter kjerneinflasjon på 2,9 prosent over året i mai, en tiendedel høyere sammenlignet med måneden før.

Inflasjonstall er pr. nå ikke så viktige for pengepolitikken, mener Bernhardsen. Norges Banks hovedmål er å støtte den økonomiske oppgangen og de vil se gjennom at inflasjonen nå ligger over målet en periode, mener han.

«Inflasjonen er høy først og fremst på grunn av svekkelsen av kronen. Etter hvert som kronen slutter å svekke seg (og styrker seg slik vi har sett i det siste) vil inflasjonsimpulsen fra svak NOK etter hvert fases ut», mener analytikeren.