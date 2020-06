Meglerhus nedjusterer Kværner etter milliardavtale

Aker BP girer opp etter at det mandag ble klart at oljesektoren får skatteutsettelse og tildelte Kværner kontrakt for levering av plattformdekk og stålunderstell til en brønnhodeplattform på Hod-feltet.

Kontrakten har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner.

Fearnley Securities nedjusterer imidlertid i dag kursmålet på Kværner-aksjen til 7 kroner samtidig som hold-anbefalingen opprettholdes.

Det fremkommer av en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

De mener at «selskapets fremstøt innen fornybart er positivt på lang sikt, men forventer at målet om en omsetning på over 10 milliarder kroner innen 2023 vil bli forskjøvet», melder TDN Direkt.

Får børsåpning onsdag står aksjen i 7,50 kroner.