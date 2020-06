Dystre prognoser skremmer børsene i minus

Europa-børsene åpnet stort sett solid opp alle sammen i morgentimen. Men etter at OECDs prognoser kom klokken 10 har tonen endret seg til det sure.

OECD tror at land som Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania får BNP-fall på over 11 prosent i år i beste fall. I flere land har BNP-veksten vært ned opptil 30 prosent gjennom våren, skriver OECD. Det ventes at veien videre enten kan fortsette som nå med kontroll over smitten, eller at det blir oppblussing igjen til høsten av coronaviruset.

Uansett utfall ventes det å bli det verste innteksfallet på over 100 år, foruten krigsårene.

Ved 11.30-tiden er DAX i Frankfurt ned 0,44 prosent, etter å ha åpnet opp over 1 prosent. Milano-børsen har snudd ned 0,31 prosent, mens CAC40 i Paris nå er ned 0,16 prosent. IBEX 35 i Spania åpnet også opp over 1 prosent, men er nå ned med 0,18 prosent.

Oslo Børs er marginalt i pluss fortsatt, mens Helsinki-børsen nå er ned 0,50 prosent for dagen. Stockholm-børsen er marginalt ned. København-børsen klarer seg og stiger 0,88 prosent.

Av førhandelen på Wall Street ser det ganske retningsløst ut. Det er stor spenning før rentemøte i den amerikanske sentralbanken senere i dag.