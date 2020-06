Seadrill steg 16 prosent på Wall Street

Dow Jones og S&P 500-indeksen skfitet retning to ganger på Wall Street onsdag, før de stengte i minus. Kun Nasdaq-indeksen holdt seg i pluss gjennom hele dagen, og stengte for første gang over 10.000. Flere av de norske aksjene ble med på nedgangen.

Frontline falt 6,4 prosent til 8,24 dollar, mens Equinor hadde en nedgang på 2,5 prosent til 16,1 dollar. Golden Ocean Group endte opp 4,9 prosent til 4,06 dollar.

Seadrill hadde en god dag på Wall Street etter et hopp på 16,0 prosent til 0,63 dollar. Til sammenligning falt Seadrill-aksjen 17,4 prosent på Oslo Børs onsdag. Aksjen stengte også 12,8 prosent over Oslo Børs

Flex LNG steg 0,7 prosent til 5,09 dollar på Wall Street, mot en nedgang på 0,4 prosent på Oslo Børs.

Borr Drilling endte ned 21,9 prosent til 1,39 dollar, mot en nedgang på 26,8 prosent på Oslo Børs.