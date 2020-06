dette vil påvirke oslo børs

OBX-futures er torsdag morgen ned 1,7 prosent.

Oljeprisen faller, og Brent-oljen omsettes i skrivende stund for 40,39 dollar fatet, ned 3,2 prosent, mens WTI-oljen daler 3,7 prosent til 38,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,33 dollar ved børsslutt onsdag.

Berntsens spådom

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 1,3 prosent, eller innenfor intervallet [-1,2, -1,5] prosent.

«Nedgang i vente. Null-renter ut 2022 i USA, ifølge FED. Børsene i Asia falt torsdag», lyder det fra Berntsen i en fersk oppdatering.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,20 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 1,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,24 prosent, mens CSI 300 er ned 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,03 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned1,47 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 2,93 prosent, og StraitsTimes i Singapore går tilbake 2,49 prosent.

Fed

Onsdag kveld besluttet USAs sentralbank, Federal Reserve, å holde renten uendret på 0,0-0,25 prosent. I tillegg indikerer Fed at renten vil holdes på rekordlave nivåer gjennom 2022.

Ifølge CNBC forventer Fed at økonomien vil falle med 6,5 prosent i 2020, før den stiger 5,0 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.

– Vi tror Fed vil ha foten på gassen frem til jobbene kommer tilbake, sier Gareth Nicholson i Bank of Singapore til CNBC.

– Det er en ulikhet mellom økonomien og markedene. Jeg tror Fed ser mer på økonomien, de ser på arbeidsledigheten som er på rekordnivå, påpeker han.

To av de tre ledende indeksene på børsene i New York falt onsdag. Nasdaq-indeksen stengte over 10.000 for første gang.

Dow Jones falt 1,04 prosent til 26.990,0 og er med det ned 5,4 prosent i år, S&P 500 endte ned 0,53 prosent til 3.190,1. Det vil si at indeksen har falt 1,3 prosent hittil i år.



Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,67 prosent til 10.020,4, og indeksen har dermed steget 11,7 prosent siden nyttår.

Oslo Børs

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg beskjedne 0,07 prosent før den sluttet på 839,68 poeng.

Det ble omsatt aksjer for nesten syv milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Makro:

Sverige: KPI mai, kl. 09.30

USA: PPI mai, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Citycon: Ekstraordinær generalforsamling, Helsinki

USA: DOE ukentlige gasslagertall, kl. 16.30

USA: Månedlig WASDE-rapport, kl. 18.00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)