Veidekke bygger kontorbygg i Kristiansand

KONTORBYGG: Veidekke skal bygge det første av fem kontorbygg i Quadrum-prosjektet i sentrum av Kristiansand for Bane NOR Eiendom Foto: Veidekke

Veidekke skal bygge det første av fem kontorbygg i Quadrum-prosjektet i sentrum av Kristiansand for Bane NOR Eiendom, etter å ha jobbet med prosjektering gjennom 2019, går det frem av en melding.

Oppdraget er en totalentreprise verdt rundt 150 millioner kroner ekskl. mva. med opsjoner i tillegg.

Bane Nor Eiendom etablerte Quadrum AS for å utvikle fem bygg på «trekanttomten» mellom Kristiansand stasjon, E39 og Kvadraturen med flotte utsiktsforhold mot fjorden og landskapet rundt.

– Etter å ha hatt et langt og godt samarbeid med Bane NOR Eiendom om prosjekteringen er vi nå takknemlige og stolte over å ha fått selve byggeoppdraget også. Vi har solid kompetanse på næringsbygg av denne typen i Veidekke, og vi synes jo det er ekstra stas å få oppføre et praktbygg så sentralt og synlig for alle i byen vår, sier distriktsleder Atle Monan i Veidekke.