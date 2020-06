Den amerikanske sentralbanken signaliserte i går at det vil bli rente nær null ut 2022. Sentralbanken frykter at arbeidsledigheten kan forbli høy og at flere og flere vil fokusere på sparing, noe som kan gå negativt utover bedrifter.

Fed ser BNP-fall på 6,5 prosent i fjerde kvartal, før en vekst på 5 prosent i 2021.

Dow Jones falt 1,04 prosent til 26.990,0 og er med det ned 5,4 prosent i år. S&P 500 endte ned 0,53 prosent til 3.190,1. Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,67 prosent til 10.020,4. Indeksen har dermed steget 11,7 prosent siden nyttår. Nasdaq-indeksen stengte over 10.000 for første gang.

«Aksjemarkedet så ut til å bli litt skremt av gårsdagens duete tale fra sentralbanksjefen i Fed, Jerome Powell. Han varslet om at utsiktene for økonomen er svært usikre og utsatt for betydelig nedsiderisiko. Investorene er i tillegg bekymret for en potensiell ny coronabølge i USA, etter at smittetallene økte i flere delstater», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea Markets.

Han peker på at investorer flykter mot trygge havner igjen som amerikanske 10-års statsrenter.

«Markedsresponsen var i tråd med dystre utsikter. Både S&P500 (-0,84%) og Dow Jones (-1,04%) falt, og futures tyder nå på videre fall. Gullprisene steg (men har kommet litt ned nå), og den amerikanske 10-åringen falt videre med ca. 8 basispunkter til 0,71 prosent i skrivende stund», skriver Kelly Chen, makroanalytiker i DNB Markets.