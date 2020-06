Kraftige børsfall i Europa

Den amerikanske sentralbanken hadde i går rentemøte hvor de kom med dystre prognoser for økonomien. Sentralbanken frykter at arbeidsledigheten kan forbli høy og at flere og flere vil fokusere på sparing, noe som kan gå negativt utover bedrifter.

Fed ser BNP-fall på 6,5 prosent i fjerde kvartal, før en vekst på 5 prosent i 2021. Fed vil hold renten nær null ut 2022. I tillegg faller oljeprisen torsdag, noe som også påvirker markedene. Det er store utslag på Europa-børsene.

DAX-indeksen i Frankfurt er ned 2,81 prosent, mens Milano-børsen faller 2,43 prosent. Paris CAC40 er 2,47 prosent i rødt. Moskva-børsen svekkes med 1,92 prosent. I Brussel er nedgangen på 3,45 prosent. Amsterdam-børsen er ned 1,56 prosent. FTSE 100 i London faller 2,52 prosent.

I Norden er Oslo Børs ned 2,06 prosent, mens København-indeksen svekkes med 1,31 prosent. Stockholm-børsen er ned 2,39 prosent. I Helsinki er det nedgang på 2,23 prosent.

Det er ingen lyspunkter å skimte. Også i Asia er det solid nedgang foruten for Kospi i Sør-Korea. Av førhandelen går det mot markant nedgang på Wall Street også.