DNB Markets om MPC Container Ships: Stå i stormen

NEDJUSTERT: MPC Container Ships får kursmålet nedjustert. Her et containerskip tilhørende MPC. Foto: ShipSpotting

DNB Markets nedjusterer kursmålet på MPC Container Ships til 8 kroner pr aksje fra tidligere 10 kroner og gjentar hold, fremgår det av en rapport fra meglerhuset.

På grunn av noe lavere eiendelsverdier og en styrkende norsk krone, er meglerhusets nåværende og ettårige forward verdijustert egenkapital nedjustert til henholdsvis 12 og 9,8 kroner, ifølge TDN Direkt.

Shippingselskapet leverte et overbevisende første kvartal, bedre enn fjoråret, men er likevel bekymret for gjelden.

«Effektene fra de svakere ratene og lavere bunkersspreader ventes å påvirke andre kvartal 2020 i et betydelig større omfang enn første kvartal», skriver MPC i kvartalsrapporten.

Så sent som i februar hentet MPC inn 125 millioner dollar i ny egenkapital til kurs 17,24 kroner fra de største eierne ved hjelp av Fearnley Securities. Formålet var å styrke likviditeten.

Siden den gang er kursen over halvert. Torsdag blir aksjen omsatt for 8,30 kroner etter en nedgang på 0,7 prosent. Toppnoteringen for snart to år siden var på nær 60 kroner.