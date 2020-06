Frykter en bølge av inkassosaker og konkurser

TØFFE TIDER: Morten Trasti i Lindorff forventer en kraftig økning i inkassosaker også for husholdningene. Foto: Lindorff

Antallet inkassosaker blant norske bedrifter har økt mer enn 20 prosent etter at regjeringen innførte tiltak for å motvirke coronaviruset, viser tall fra Lindorff.

– Norske bedrifter står overfor en økonomisk nedtur som kan bli langvarig. Nedturen er drevet av lavere etterspørsel og reduserte inntekter som følge av coronautbruddet og oljeprisnedgangen, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i inkassoselskapet Lindorff, i en melding.

Verre enn finanskrisen

Lindorff forventer at dette vil føre til økt mislighold av regninger og gjeld, som igjen vil gi en kraftig vekst i inkassosaker for bedrifter utover høsten. Økningen forventes å bli høyere enn under finanskrisen, da det på det meste var en dobling av inkassobeløpene.

– Den kraftige økningen i inkassosaker tyder på at antallet bedrifter som går konkurs vil stige utover andre halvår, sier Trasti.

Mange er sårbare

Bransjer som ble direkte truffet av smittevernstiltakene regjeringen innførte 12. mars er spesielt utsatt for konkurs. Det inkluderer reiseliv, hotell- og serveringsbransjen, deler av varehandelen og næringer som tilbyr personlig tjenesteyting, som frisører og kjøreskoler.

– Mange som jobber i disse bransjene har blitt permitterte eller mistet jobbene sine på grunn av pandemien. De er også blant de med lavest lønn i samfunnet. De tjener nok til å få tilgang til kreditt, men såpass lite at et uforutsett fall i inntektene kan velte privatøkonomien deres, sier Trasti.

Over 100 milliarder kroner

Inkassogjelden i Norge bikket for ett år siden 100 milliarder kroner, og Lindorffs tall viser at det gjennomsnittlige beløpet hver enkeltperson har i inkassogjeld har doblet seg i løpet av de siste seks årene.

– Så langt har vi ikke sett en økning i inkassosaker hos husholdninger. Utover høsten vil utviklingen bli en helt annen, og vi forventer en kraftig økning i inkassosaker også for husholdningene, sier gjeldsøkonomen.