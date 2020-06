Store børsfall overalt - analytiker tror investorer vil ta mer risiko snart

De europeiske børsene faller stort sett over 2 prosent torsdag. DAX-indeksen i Frankfurt er ned 2,41 prosent, mens Milano-børsen er ned 3,03 prosent. Paris CAC40 faller 2,89 prosent. På Oslo Børs er det nedgang med 2,42 prosent.

Også av førhandelen på Wall Street ser det ut til å bli en svært tung dag. Dow Jones faller 2,16 prosent, Nasdaq er ned 1,44 prosent, mens S&P 500 peker ned med 1,80 prosent i førhandelen.

Det er flere ting som påvirker markedene negativt torsdag. Oljeprisen faller, noen steder har smitten av coronavirus tatt seg noe opp og Feds rentemøte onsdag viste dystre prognoser.

En analytiker er likevel mer optimistisk for veien fremover.

«Det ser ut som investorer har fortsatt å ta gevinst etter den nylige, bratte oppgangen i aksjemarkedet, men vi forventer ikke at dette vil vare lenge. Etter hvert kan videre lettelser i smitterestriksjoner og data som antyder at det verste rundt coronaviruset er bak oss, tillate investorer å øke eksponeringen med risiko igjen», sier Charalambos Pissouros, seniormarkedsanalytiker i JFD Group, til Marketwatch.

Coronaviruset sendte børsene kraftig ned i mars, men siden har de revansjert seg godt og hentet inn store deler av det tapte. Noen frykter oppgangen har kommet for fort.

Den amerikanske sentralbanken signaliserte i går at det vil bli rente nær null ut 2022. Sentralbanken frykter at arbeidsledigheten kan forbli høy og at flere og flere vil fokusere på sparing, noe som kan gå negativt utover bedrifter.

«Aksjemarkedet så ut til å bli litt skremt av gårsdagens duete tale fra sentralbanksjefen i Fed, Jerome Powell. Han varslet om at utsiktene for økonomen er svært usikre og utsatt for betydelig nedsiderisiko. Investorene er i tillegg bekymret for en potensiell ny coronabølge i USA, etter at smittetallene økte i flere delstater», skriver Dane Cekov, analytiker i Nordea Markets.