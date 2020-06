Sjeføkonom i Nordkinn Asset Management: – Det er særlig bekymring knyttet til risikoen for en «bølge nr. 2»

Aksjemarkedet har steget kraftig de siste ukene og hentet inn nesten alt det tapte fra krakket i februar-mars. Det kan se ut som at aksjemarkedet har vært relativt optimistisk i forhold til mulighetene for en V-opptur i økonomien, mener Bjørn-Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management.

– Dette drevet av massive stimulanser fra både penge- og finanspolitikken, nedgang i nye smittede i blant annet Europa og USA, og en gjenåpning av økonomiene, sier sjeføkonomen til Finansavisen.

«Bølge nr. 2»

De siste to dagene har imidlertid stemningen snudd. Markedet er nå ifølge Wilhelmsen bekymret for at det kommer til å ta lang tid før den økonomiske aktiviteten kommer opp til der det var før corona.

– Det er særlig bekymring knyttet til risikoen for en «bølge nr. 2», ettersom man ser tegn til økt smitte, etter at økonomiene har blitt gjenåpnet, blant annet i flere delstater i USA.

– Dessuten er det fortsatt stor smitte av viruset i fremvoksne økonomier, blant annet i Latin-Amerika, sier Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management.

Høyt korrelert

Kronekursen er for tiden ifølge sjeføkonomen høyt korrelert med aksjemarkedet.

– Tro på økonomisk vekst har vært en bakenforliggende årsak til høyere aksjekurser og oljepriser, og dermed sterkere NOK. Som vi ser i dag faller kronekursen ganske mye når aksjemarkedet snur ned, sier han.

En euro koster nå 10,75 kroner, mens dollaren koster 9,47 kroner.