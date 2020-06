Kraftig fall på New York-børsen

TØFF START: Torsdagens handel på New York-børsen starter i rødt. Foto: AP

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 2,3 prosent og står i 9.795,02 poeng mens Dow Jones står i 26.081,45 poeng etter en nedgang på 3,4 prosent.

Mareritt for investorene

«Investorenes verste mareritt blir virkelighet med nyheter om en andre bølge av smitte som preger nyhetsbildet i USA», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote Bank i en oppdatering torsdag.

Ifølge Bloomberg rapporterte Florida om det høyeste antallet nye tilfeller i løpet av en uke, og sykehusinnleggelsene i Texas skal ha økt med 6,3 prosent. Samtidig forteller WHO at utviklingen i Latin-Amerika gir grunn til bekymring.

Dersom investorene blir skremt av nyheter om en ny bølge, som kan føre til en periode med isolasjon og økonomisk nedgang, kan de globale aksjemarkedene bli rammet av en ny runde med massesalg, understreker analytikeren.

Makro

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1.542.000 personer sist uke (pr. 6. juni). Ifølge Marketwatch pekte konsensus mot 1.580.000 nye søkere.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 1.877.000 til 1.897.000. Fire ukers snitt gikk fra reviderte 2.288.250 til 2.002.000.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var pr. 30. mai på 20.929.000, ned 339.000 fra forrige ukes reviderte 21.268.000 (opprinnelig rapportert: 21.487.000).

Det totale antallet amerikanere som har mistet jobben i løpet av coronakrisen er nå på rundt 44 millioner, på sesongjustert basis. Det tilsvarer over en femtedel av USAs arbeidsstyrke.