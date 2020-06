Kjempefall på Wall Street

Det var kraftig nedgang på Wall Street torsdag. Alle de tre toneangivende indeksene falt over fem prosent, og hadde sine største fall siden mars.

Frykten for en ny smittebølge skaper usikkerhet blant investorene, og mange velger å sikre gevinst etter siste tids vanvittige comeback på børsene.

Ifølge Bloomberg rapporterte Florida om det høyeste antallet nye tilfeller i løpet av en uke, og sykehusinnleggelsene i Texas skal ha økt med 6,3 prosent. Samtidig uttalte WHO at utviklingen i Latin-Amerika gir grunn til bekymring.

- Du ser at psykologien i markedet blir testet på nytt i dag, når tradere ser den nylige oppturen i corona-innleggelser og en dyster utsikt fra den amerikanske sentralbanken, sa Dan Deming i KKM Financial til CNBC.

- Realiteten er at dette kommer til å vare lenger enn markedet antagelig hadde sett for seg, sa Deming videre.

Sentimentet ble også tynget av at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tror den amerikanske økonomien vil krympe med 6,5 prosent i år og at arbeidsledighetsraten vil ende på 9,3 prosent ved slutten av 2020. Samtidig velger Fed å holde rentene på dagens lave nivå ut 2022.

- Fed forstår at vi bare er i begynnelsesfasene av den økonomiske oppgangen, og at det er for tidlig å gjøre store endringer i pengepolitikken eller fremtidig guiding, sa Charlie Ripley i Allianz Investment Management.

Ellers viste ferske tall torsdag at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1.542.000 personer sist uke.

Det var litt bedre enn forventningen på 1.580.000, ifølge Marketwatch.

Dow Jones falt 6,90 prosent til 25.128,17.

Samtlige av de 30 aksjene i indeksen falt.

«Vinneren» ble den defensive Walmart-aksjen som kun falt 0,86 prosent.

Apple falt 4,80 prosent, mens Microsoft endte ned 5,37 prosent.

Exxon Mobil og Chevron falt 8,85 og 8,40 prosent på kraftig nedgang i oljeprisen.

Taperen ble Boeing som falt 16,43 prosent. Flyprodusenten har vært et populært veddemål på en vellykket gjenåpning av økonomien.

Nasdaq Composite falt 5,27 prosent til 9.492,73.

Til tross for dagens kraftige fall er indeksen opp rundt 44 prosent fra bunnen i mars. Selskaper som Amazon har klart seg godt til tross for coronakrisen.

Amazon falt 3,38 prosent, mens Facebook endte ned 5,20 prosent.

Netflix falt 2,05 prosent, mens Alphabet falt 4,29 prosent.

Tesla falt 5,09 prosent.

S&P 500 falt 5,89 prosent til 3.002,10.

Taperlisten ble dominert av reiselivsaksjer som vil rammes hardt av en ny smittebølge. Cruisegigantene Norwegian Cruise Line og Carnival falt 16,46 og 15,32 prosent.

United Airlines falt 16,11 prosent, mens American Airlines endte ned 15,51 prosent.

Oljeservicegiganten Halliburton falt 15,40 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, steg vanvittige 49,44 prosent til 41,20. Indeksen har ikke vært høyere siden begynnelsen av mai.

Oljemarkedet er bekymret for at en ny smittebølge skal svekke etterspørselssiden i markedet. Ved børsslutt i USA Brent-oljen ned 8,51 prosent til 37,85 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 8,72 prosent til 35,67 dollar per fat.

Yielden på den korte renten steg, mens de lange falt. 2-åringen er opp 1,2 basispunkter til 0,19 prosent, mens 10-åringen er ned 5,9 basispunkter til 0,67 prosent. 30-åringen er ned 9,8 basispunkter til 1,41 prosent.

Gullprisen er opp 0,66 prosent til 1.732,10 dollar per unse.