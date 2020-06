Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned -1,1 prosent, eller innenfor intervallet [-1,5, -0,8] prosent.

– Frykten for en ny stor smittebølge skal spre seg skremte investorene i går, både i USA og Europa. Alle sektorer fikk unngjelde, spesielt energi og finans. Når det er sagt, gårsdagens brutale børsnedgang må sees i lys av den siste tids heftige oppgang.



– Usikkerheten i det korte bildet er stor, noe som er fordelaktig for de mest kortsiktige aktørene i finansmarkedene.

Olje

Fredag morgen fortsetter fallet fra gårsdagen og brent-oljen er ned 1,04 prosent til 37,88 dollar fatet.

Oljeprisen stupte torsdag ettermiddag og ved Oslo Børs stengetid hadde brent-oljen rast 5,9 prosent til 39,30 dollar fatet.

Oljemarkedet er bekymret for at en ny smittebølge skal svekke etterspørselssiden i markedet. Ved børsslutt i USA torsdag var Brent-oljen ned 8,51 prosent til 37,85 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 8,72 prosent til 35,67 dollar per fat.

– Markedet priser inn muligheten for at vi blir nødt til å bremse litt, og det vil ikke være bra for energietterspørselen fremover, sa Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge Reuters.

Prisene blir også presset av at oljelagrene i USA steg mer enn ventet forrige uke, drevet av ankomsten av oljeleveranser kjøpt av raffinerier da Saudi-Arabia overfylte markedet i mars og april.

WTI-oljen er fredag morgen ned 0,06 prosent til 36,21 dollar fatet.

Asia

I Tokyo faller Nikkei 1,15 prosent til 22.214,68, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,5 prosent til 1.565,23.

I Kina er large cap-indeksen CSI 300 og Shanghai Composite-indeksen begge ned rundt 0,4 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,2 prosent.

I Sør-Korea trekker Kospi-indeksen ned 2,4 prosent.

– Torsdagens «panikk» i USA og Europa forplantet seg til Asia fredag, dog bevegelsene ble ikke like ekstreme her. Det er en kjensgjerning at Asia, med Kina i spissen, ligger flere måneder foran resten av verden hva angår Covid-19 smitten, noe som isolert sett er bra, sier Roger Berntsen.

– Markedet trengte en pust i bakken. Vi er veldig trygge og komfortable med en korreksjon – den er på en måte nødvendig når vi ser fremover, sier senior investeringsrådgiver Adam Dawes til CNBC fredag.

– For det Australia og markedene i Asia er dette en veldig god korreksjon. Det begynner nå å gi oss noen gode muligheter til å plukke opp aksjer vi har gått glipp av tidligere, legger han til.

Wall Street

Gårsdagen ble blytung ved de toneangivende børsene i USA. Frykten for en ny smittebølge skaper usikkerhet blant investorene, og mange velger å sikre gevinst etter siste tids vanvittige comeback på børsene.

Dow Jones gikk ned 6,90 prosent til 25.128,17 og er med det ned 11,95 prosent i år. S&P 500 endte ned 5,89 prosent til 3.002,10. Det vil si at indeksen har falt 7,08 prosent hittil i år. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 5,27 prosent til 9.492,73. Indeksen har dermed steget 5,8 prosent siden nyttår.

Ifølge Bloomberg rapporterte Florida om det høyeste antallet nye tilfeller i løpet av en uke, og sykehusinnleggelsene i Texas skal ha økt med 6,3 prosent. Samtidig uttalte WHO at utviklingen i Latin-Amerika gir grunn til bekymring.

– Du ser at psykologien i markedet blir testet på nytt i dag, når tradere ser den nylige oppturen i corona-innleggelser og en dyster utsikt fra den amerikanske sentralbanken, sa Dan Deming i KKM Financial til CNBC.

Sentimentet ble også tynget av at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tror den amerikanske økonomien vil krympe med 6,5 prosent i år og at arbeidsledighetsraten vil ende på 9,3 prosent ved slutten av 2020. Samtidig velger Fed å holde rentene på dagens lave nivå ut 2022.

Hovedindeksen

Oslo Børs gikk også på en smell torsdag og endte ned 3,1 prosent til 813,72. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.054 millioner kroner.

Gårsdagens børsfall skjedde på bred basis, og blant de 45 mest omsatte var det bare én aksje som steg: Orkla endte opp 0,4 prosent på 84,88 kroner.

Norwegian falt torsdag nye 23,4 prosent til 2,98 kroner, og endte øverst på taperlisten. Merkur Market-noterte Kahoot! endte ned 6,8 prosent til 34,50 kroner.

PGS utmerket seg ved å falle 12,9 prosent til 4,18 kroner, mens Aker Solutions endte ned 15,6 prosent til 8,20 kroner. Shelf Drilling falt 13,4 prosent til 3,50 kroner.

Dette skjer i dag

Makro, Norge (SSB)

Næringspolitiske virkemidler, 2019 Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2020

Banker og kredittforetak, 2019 Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2020

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2020

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: industriproduksjon endelig, april (06.30) Kina: utenlandske direkteinvesteringer, mai (06.30)

Storbritannia: industriproduksjon, april (08.00) Storbritannia: BNP, april (08.00)

Frankrike: KPI endelig, mai (08.45) Spania: KPI endelig, mai (09.00)

Eurosonen: industriproduksjon, april (11.00) USA: importpriser, mai (14.30)

USA: Michigan-indeks foreløpig, juni (16.00)

Ny riggtelling i USA

Av børsrelaterte hendelser merker vi oss Interoil, som legger frem tall for første kvartal.

Videre avholder Funcom og Quantafuel ordinære generalforsamlinger.

I oljemarkedet rettes oppmerksomhet mot den ukentlige riggtellingen fra Baker Hughes. Denne slippes klokken 19.00 norsk tid.

Kilde: SSB, Oslo Børs, TDN Direkt