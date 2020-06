AKVA Group har signert intensjonsavtale for landbasert lakseanlegg

AKVA Group har signert en uforpliktende intensjonsavtale med det norske selskapet AquaCon for en potensiell forsyning av utstyr, prosjektering og design til et nytt landbasert anlegg for 15.000 tonn HOG laks på Eastern Shore, Maryland, USA, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Den endelige kontrakten, hvis den tildeles, forventes å ha en minimumsverdi på 130 millioner dollar.

Prosjektet og AKVAs leveranser forventes å være fullført innen 2023. Intensjonsavtalen forventes å være i kraft frem til 31. desember 2020.

AKVA vil delta med 3 millioner euro i egenkapital i prosjektet dersom det oppnås tilstrekkelig ytterligere finansiering, og vil også gi et konvertibelt lån på 500.000 euro som brofinansiering inntil finansieringen av prosjektet er fullført.

AKVAs deltakelse i prosjektet er underlagt at AquaCon AS skaffer nødvendig finansiering for prosjektet og at det blir en endelig kontrakt.