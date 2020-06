Strateg og analytiker: Vil gjøre vondt verre

ETTERLENGTET KORREKSJON: Spørsmålet er om dette blir kortvarig, eller er starten på en ny omfattende korreksjon, slik vi så i mars, undrer analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets. Foto: Are Haram

«I går fikk vi en etterlengtet korreksjon i aksjemarkedet», heter det fra valutastrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov i morgenrapporten til Nordea Markets.

Bare et par dager etter at S&P 500 hentet inn tapet så langt i år, falt indeksen om lag 5,9 prosent torsdag. Det er den kraftigste nedgangen siden den 16. mars.

Årsaken bak gårsdagens bevegelser er at antall smittede tar seg opp igjen i enkelte stater i USA, og investorene frykter de økonomiske konsekvensene som en mulig ny coronabølge vil medføre.

«De økonomiske utsiktene er fremdeles meget svake, og en ny runde med nedstengelser vil gjøre vondt verre», skriver Mouland og Cekov.

De mener fallet på Wall Street ble forsterket av investorer som ville sikre deres fortjeneste fra den vidunderlig oppgangen siden mars.

«Spørsmålet er om dette blir kortvarig, eller er starten på en ny omfattende korreksjon, slik vi så i mars», mener Nordea-økonomene.

De peker imidlertid på at risikobildet nå ikke er så ille som det var da, og vi har fått kraftige stimuli fra sentralbankene som støtter markedene. Det taler for et mindre fall enn i mars, mener Mouland og Cekov.

Dårlig nytt

I skrivende stund peker amerikanske futures opp, mens europeiske futures er blandet. Oljeprisen falt tre dollar til 38 dollar fatet, og kronen svekket seg kraftig i går.

«Lavere oljepris og dårlig stemning i markedene er dårlig nytt for vår risikosensitiv valuta», skriver duoen i Nordea Markets

De minner om at den fremtidige utviklingen i kronen i stor grad er avhengig av utviklingen i aksjemarkedene og oljeprisen framover.

Hvis markedet konsoliderer seg rundt dagens nivåer, vil kronen trolig styrke seg et stykke igjen, mener Mouland og Cekov.