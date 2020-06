Det var blodrødt på Wall Street torsdag. Dow Jones falt 6,9 prosent, Nasdaq gikk ned 5,3 prosent og S&P 500 ramlet 5,9 prosent. Oslo Børs ramlet også over 3 prosent, mens det var markant nedgang i resten av de europeiske markedene også.

«Flere ting kan ha bidratt til å utløse nedsalget akkurat nå, men det er ikke tvil om at prisingen på aksjer har vært strukket. Når Fed holder rentebanen på null frem til 2022 og anslår en ledighet på over 9 prosent ved slutten av året, er dette et sykdomstegn, selv om de også fortsetter med å tilføre store mengder med likviditet», skriver DNB Markets' makroanalytiker Kelly Chen.

Fredag er det litt opp og ned på Europa-børsene. Frankfurt-indeksen er ned 0,2 prosent, mens Milano- og Paris-børsen stiger 0,4 prosent. Oslo Børs peker ned 0,5 prosent, mens det er nedgang i København og Lisboa på 0,3 prosent.

De asiatiske markedene er ned med rundt 1 prosent. Av førhandelen på Wall Street går det mot en opptur på over 1 prosent for de tre ledende indeksene.

Frykten for at oppturen har gått for fort og at det skal komme en bølge to av coronaviruset, samt smittens utvikling i Sør-Amerika og USA er noe av det som bekymrer investorer. Dessuten er de fleste makrotall vært dårlig, og det ventes at de skal forbli svake i en god stund.

«OECDs leverte nylig økonomiske utsikter med W-formet gjeninnhenting som et av to likeverdige scenarier, samtidig som det nå faktisk er flere bekymringstegn på at smitten blusser opp igjen i USA og Europa (Portugal og Nederland). I mange fremvoksende økonomier har smitten aldri rukket å stoppe opp, som for eksempel India som nå også er i ferd med å gjenåpne økonomien», skriver Chen.