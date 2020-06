Akva Group kunne i morges fortelle om en uforpliktende intensjonsavtale med norske AquaCon for en potensiell forsyning av utstyr, prosjektering og design til et nytt landbasert anlegg for 15.000 tonn laks i Maryland, USA.

Hvis det ender med tildeling, forventes en kontraktssum på minimum 130 millioner dollar, tilsvarende 1,25 milliarder kroner på dagens kurser.

Pareto høyner

Pareto Securities reagerer ifølge TDN Direkt med å jekke opp estimatet for ordreinngang.

«Selv om vi forventer betydelig ordreinngang i det landbaserte segmenter fremover, vil denne kontrakten løfte inntektsanslagene ved tildeling. Vi har for øyeblikket en kjøpsanbefaling med kursmål 75 kroner», skriver meglerhuset.

Akva Group stiger 3,0 prosent til 62,60 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.

Pareto ser dermed en oppside i aksjen på nærmere 20 prosent fra dagens nivåer.