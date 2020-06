Sjefstrateg Christian Lie: Ikke panikkstemning i markedene så langt

Det var blodrødt på Wall Street i går. Dow Jones falt 6,9 prosent, Nasdaq gikk ned 5,3 prosent og S&P 500 ramlet 5,9 prosent. Oslo Børs ramlet også over 3 prosent, mens det var markant nedgang i resten av de europeiske markedene også.

Fredagen er stemningen i aksjemarkedet bedre. De asiatiske børsene falt noe, men på Europa-børsen er det stort sett oppgang etter en snuoperasjon fra den røde åpningen i morges. Av førhandelen på Wall Street, går det mot oppgang fra 1,4 til 2,2 prosent for de ledende indeksene.

«Solide kursfall mot slutten av denne uken uten en enkeltstående åpenbar forklaring. At S&P 500 futures er solid i pluss samt moderate kursfall i Asia indikerer at det så langt ikke er noen gryende panikkstemning», skriver Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, i et notat fredag.

Han forklarer at nedgangen trolig skyldes en kombinasjon av økende smitte i flere delstater i USA, Feds strenge advarsel om at økonomien vil hangle over lang tid og økt oppslutning for demokratene på oppslutning.

Det siste kan gjøre politikken for næringslivet litt strammere. Lie skriver også at markedene var overkjøpte etter 2,5 måned med stabil, stor oppgang siden bunnen i mars og at høy prising av aksjer kan forsterke kursfall når de kommer.

«Etter mitt syn er grunnlaget for dempet optimisme fortsatt til stede med hensyn til aksjemarkedet, men vi bør forvente at kursbevegelsene vil bli mer symmetriske med ikke bare nærmest kontinuerlig stigende kurser, men også perioder med kursfall», skriver Lie.

«Dette som en konsekvens av at mye positivt, inkludert omfanget av stimulanser og gjenåpning av økonomiene, allerede er priset inn i kursene», legger sjefstrategen til.