– Aker-avtale er inngått som buffer til lånebetingelsene

– Avtalen mellom Ocean Yield og Aker Capital ble gjort for å skape en buffer knyttet til lånebetingelsene, sier Eirik Eide, finansdirektør i Ocean Yield, til TDN Direkt fredag.

1.kvartalet til Ocean Yield var sterkt preget av markedsuro og at kronen svekket seg mot dollar, som følge av Covid-19.

Selskapet hadde samtidig 26,5 prosent bokført egenkapitalandel i det samme kvartalet.

Ocean Yield finansierer i det norske obligasjonsmarkedet og for at selskapet skal være valutanøytrale gjennomføres transaksjonene med bankene der. Istedenfor å betale Nibor pluss margin betaler dermed selskapet Libor pluss margin. Ocean Yield er da over i dollar som er dets funksjonelle valuta, melder TDN Direkt.

IFRS-reglene sier at Ocean Yield må gjøre en "mark to market"-verdsettelse av swappene hvert kvartal.

For å løfte den bokførte egenkapitalandelen med rundt to prosentpoeng var avtalen med Aker Capital et fornuftig grep, mener Eide.

– Det fjerner eventuell frykt for at vi vil komme for nær lånebetingelsenes krav på 25 prosent, sier han.

- Det vi har fokus på nå er å ha en solid balanse, solid egenkapitalandel og en sterk kontantposisjon for å takle alle eventualiteter som måtte komme opp, sier han.

Etter avtalen med Aker Capital vil Ocean Yield ha en egenkapitalandel på 28,5 prosent proforma basert på første kvartal. Siden kronen har styrket seg forventer Eide at "mark to market" på swappene vil gå ned, melder TDN Direkt.