Oslo Børs stiger - vinneraksje har steget 200 prosent i år

Oslo Børs er ved 12-tiden opp 1,32 prosent til 824,46 poeng etter gårsdagens fall på over 3 prosent.

Hovedindeksen falt umiddelbart drøyt 2 prosent i morges, før den en stund la seg på en nedgang på rundt 0,60 prosent. Fra klokken 9.40 har hovedindeksen steget i takt med oljeprisen.

Det er hittil blitt omsatt aksjer for 2,6 milliarder kroner drøyt.

Olje

Som nevnt stiger oljeprisen mandag formiddag etter en litt svakere uke sammenlignet med de foregående. Et fat brentolje koster ved 12-tiden 38,86 dollar pr. fat, opp 1,52 prosent for dagen. WTI-oljen stiger 1,37 prosent til 36,61 dollar.

Ved Oslo Børs' stengetid i går hadde brentoljen rast nesten 6 prosent til 39,30 dollar fatet, til sammenligning.

– Markedet priser inn muligheten for at vi blir nødt til å bremse litt, og det vil ikke være bra for energietterspørselen fremover, sa Phil Flynn i Price Futures Group, ifølge Reuters.

Flere investorer frykter at en ny smittebølge av coronavirus vil tynge etterspørselen etter olje. Det fikk oljeprisen til å kollapse tidligere i våres.

Equinor er opp 1,32 prosent til 145,40 kroner, mens Aker BP løftes 3,23 prosent til 180 kroner.

Vinnere

Easybank og BRAbank har vedtatt en felles fusjonsplan. Easybank blir den overlevende enheten, og bankens toppsjef Oddbjørn Berentsen vil fortsette som sjef for den sammenslåtte banken som får navnet BRAbank og noteres på Merkur Market. BRAbank-aksjen stiger 35,57 prosent til 0,40 kroner.

SoftOX Solutions stiger 10,18 prosent til 92 kroner uten dagsaktuelle nyheter. Selskapet, som lager desinfeksjonsprodukter, meldte sist uke om en ny distribusjonsavtale. Aksjen har gått omtrent 200 prosent hittil i år.

Nel-oppturen fortsetter. Aksjen stiger 2,59 prosent til 19,96 kroner, og er den mest omsatte aksjen. Norwegian var ved 10.30-tiden opp over 7 prosent, men er ved 12-tiden opp 3,18 prosent til 2,08 kroner på høy omsetning. For øvrig er samtlige tungvektere i grønt.

Tapere

Lavo.TV har sikret seg ny finansiering på totalt 12,5 millioner kroner i konvertible lån i går. Aksjen faller 17,70 prosent til 0,10 kroner fredag.

Solstad Offshore meldte torsdag om mer arbeid, men sliter likevel på børs fredag. Aksjen svekkes 7,30 prosent til 0,64 kroner.

Hexagon Composites er aksjen med mest omsetning som faller. Den er ned marginale 0,10 prosent til 40,06 kroner.