Flere lettelser fra regjeringen - åpner for mer turisme

For Sverige er det i dag bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sier Solberg.

Videre åpner Regjeringen for arrangementer med inntil 200 deltakere fra 15. juni. Fornøyelsesparken Tusenfryd utenfor Oslo åpner for sesongen lørdag etter å ha vært coronastengt. Flere dager er allerede utsolgt.

Treningssentre og svømmehaller åpner mandag. Det samme gjør universiteter, høgskoler og fagskoler.