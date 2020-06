Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets: Da vil investorene trykke på salgsknappen

De toneangivende amerikanske børsene endte alle ned over fem prosent torsdag mens Oslo Børs stengte ned 2,81 prosent. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets mener den mest plausible forklaringen er gevinstsikring etter en svært sterk oppgangsperiode, ifølge TDN Direkt.

– Det har vært noe som i hvert fall ligner eufori blant en del retail-investorer, så sånn sett tror jeg fallet må sees i lys av det, sier Harper.

Han synes forklaringen om at den amerikanske sentralbanken, Fed, var litt mer forsiktige, ikke er svært overbevisende. Harper peker ifølge nyhetsbyrået på at det har kommet litt verre tall fra USA når det gjelder smitte og coronaviruset, men at dette er noe man like så godt kunne påpekt for noen dager siden også.

– Gevinstsikring er kanskje den mest plausible forklaringen for bevegelsen i går, og det at det kommer litt opp igjen i dag vil jeg egentlig si er en slags bekreftelse på akkurat det, heller at det er noe stort skifte i noen underliggende, fundamentale faktorer for øyeblikket, sier han.

Holder ting i balanse

På spørsmål om hvordan utviklingen ser ut fremover, svarer aksjestrategen ifølge TDN Direkt at eufori blant private og retail-kunder på den ene siden, og litt mer forsiktig posisjonerte institusjoner på den andre siden, er det som holder ting litt i balanse nå.

– Da tror jeg at det kanskje er noen institusjoner som benytter fallet til å vekte seg litt opp, hvert fall de som har vært litt undervektet nå, sier han.

Så lenge institusjoner er forsiktig posisjonert, mener Harper at det trengs en eller annen ny fundamental informasjon for at det skal komme et større fall.

– Jeg tror det ikke er noe dramatikk, men det er det at hvis smittetallene fortsetter å øke utover neste uke, så skaper dette på et eller annet tidspunkt litt mer genuin frykt i markedet. Når man først har hatt et ganske kraftig fall, og investorene ser noen svakhetstegn i markedet utover neste uke, så tror jeg det er en del som da er relativt raske med å trykke på salgsknappen da, sier han til TDN Direkt.

– Prisingen er fortsatt veldig høyt i et historisk perspektiv, så man har ikke noe sikkerhetsmargin hvis det først skulle komme noe negativt, sier aksjestrategen.

På Oslo Børs vil ikke Harper si at det er noen sektorer som peker seg ut som hverken dyre eller billige akkurat nå, og mener at det er generelt en høy prising.