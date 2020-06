Trygve Hegnar advarer: – Det er ikke der man setter barnas eller bestemors penger

I fredagens Økonominyhetene ble Hegnar spurt om hvilke aksjer man bør investere i nå. Men først tar vi en sektor han advarer mot, som er olje og oljeservice.

– Det er ikke noe bedring i oljemarkedet, og det er ikke noe bedring i oljeselskapenes lyst til å bruke penger for å lete etter mer olje. Det er mer enn nok olje. Noen hevder, politisk motivert, at det er for mye olje og at all leting bør opphøre. Det er ikke der man setter barna eller bestemors penger. Det er helt sikkert, sier Hegnar.

Sjokk

Oljemarkedet kollapset mer eller mindre som følge av coronakrisen tidligere i år. Brentoljen falt ned til 15,87 dollar fatet på det laveste. Til sammenligning er det høyeste brentoljen har stått i dette året 71,28 dollar. WTI-oljen sjokkerte markedet i slutten av april da den ble handlet til negativ pris.

Den siste tiden har oljemarkedet bedret seg drevet av produksjonskutt og at etterspørselen har tatt seg opp noe i takt med at land har gradvis åpnet opp i kampen mot coronaviruset. Fredag ettermiddag koster et fat brentolje 39,15 dollar, mens WTI-oljen står i 36,70 dollar. Hegnar anbefaler likevel ikke å satse tungt i oljemarkedet tross de siste ukenes bedring.

FANG-indeksen

Han har heller et annet tips han tror mer på.

– De som gjør det mest riktige, er de som kjøper aksjene i FANG-indeksen. De har gått mest og dratt de amerikanske børsene. De vil sannsynligvis også være gode fremover. Amazon gjør de riktige tingene, og overtar marked i land etter land. Netflix gjør mye riktig. Facebook tjener penger. Er man der, kan man ikke gjøre de store feilene, sier Hegnar.

FANG-indeksen står for Facebook, Amazon, Netflix og Alphabet (Google). Indeksen har steget drøyt 27 prosent i år. Til sammenligning er Oslo Børs ned 11,8 prosent i år, mens Nasdaq er opp 5,8 prosent i år (pr. fredag ettermiddag).

– Man kan kjøpe Tesla, men så kan aksjen falle 50 prosent fordi Elon Musk (konsernsjef) sier et eller annet tåpelig, som skremmer markedene eller «whatever», sier Hegnar.

Madrassen, gull eller kunst?

Han legger til at det alltid er aksjer å kjøpe, men at det kommer an på hvilken risiko en vil ta. Tidligere i år kom han med to mulige anbefalinger etter bunnen på Oslo Børs. Enten å kjøpe aksjene som har falt mye, eller satse på mer defensive aksjer. Det første alternativet slo hovedindeksen.

Med dagens lave renter peker mange på at det ikke finnes noe alternativ til aksjemarkedet. Det var store børsfall torsdag. Noe som får folk til å diskutere om det er på tide å ta gevinst etter den store oppgangen i aksjemarkedet siden coronakrisen sendte børsene dypt ned.

– Madrassen. Eller kjøpe gull i dårlig tider. Det kan også synke, men det har vært en god investering de siste årene. Noen kjøper kunst, uttaler Hegnar som mulig alternativer.