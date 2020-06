Norwegian saksøkt av amerikanske passasjerer

Det er anslått at Norwegian til sammen skylder kunder verden over to til fire milliarder kroner, skriver Bergens Tidende.

Advokatfirmaet Bursor & Fisher står bak klassesøksmålet, som Norwegian må levere et tilsvar på innen 22. juni. Medier i USA melder at så godt som alle de store flyselskapene i landet møter slike søksmål, etter at koronapandemien førte til at så godt som all reisevirksomhet måtte avlyses.

USA har, som i EU og Norge, et krav om at kansellerte reiser skal tilbakebetales innen sju dager. Det amerikanske transportdepartementet har to ganger understreket at flyselskapene plikter å tilbakebetale kundene når det er fremsatt krav om det.

Norwegian ønsker ikke å kommentere søksmålet. Men tidligere har presseansvarlig Andreas Hjørnholm kommentert til BT at selskapet beklager den lange ventetiden på refusjoner, men forsikrer at de som ønsker og har krav på refusjon vil få det.

