Seadrill og Frontline var beste norske aksjer i USA

STEG PÅ BØRS: Fredriksens Seadrill og Frontline steg på New York-børsen fredag. Foto: Ole Berg Rusten / NTB scanpix

Oslo Børs stengte beskjedne 0,81 prosent opp i dag. I USA var hendelsen imidlertid noe mer fenomenal.

Etter gårsdagens massive korreksjon endte alle de tre indeksene kraftig i pluss. Likevel har det amerikanske aksjemarkedet hatt den verste uken på over tre måneder, etter at oppblussing av smitte har blitt oppdaget i flere store amerikanske delstater. Dette har skapt frykt blant investorene om at gjenåpningen av verdens største økonomi kan forsinkes.

Dow Jones og S&P 500 endte nesten 6 prosent ned denne uken, mens Nasdaq Composite endte omtrent 3 prosent ned ved ukeslutt.

Flaks for Fredriksen

For de «norske» aksjene i USA var det imidlertid utelukkende gode nyheter i dag. John Fredriksens Seadrill endte opp 7,43 prosent for dagen, og ble beste norske aksje på andre siden av Atlanteren. Aksjen har steget solid den siste måneden.

Flaksen for Fredriksen ga seg imidlertid ikke på Seadrill – også Frontline hadde en veldig sterk dag på børsen i New York. Aksjen steg 6,00 prosent til 7,95 amerikanske dollar per aksje.

Oljerekyl dro Equinor

Equinor var dagens mest beskjedne aksje, og endte dagen 2,82 prosent i pluss på 14,94 amerikanske dollar per aksje. Nordens største selskap ble påvirket av den solide rekylen i dagens oljepris, der både amerikansk lettolje og Brent-kontrakten hentet seg inn igjen etter gårsdagens korreksjon.