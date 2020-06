Det var en jojo-dag på Wall Street fredag. Etter å ha åpnet opp nærmere tre prosent falt indeksene fort tilbake til null. Da det nærmet seg stengetid fikk markedet et kraftig løft, og Dow Jones stengte opp 1,90 prosent. Torsdag falt den samme indeksen nesten syv prosent.

CNBCs kommentator Jim Cramer beskriver gårsdagen slik:

- Når du prøver å hente deg inn fra en dag med et fall på 1.800 poeng, slik som vi hadde torsdag, får du alle disse nervøse investorene som løper rett inn i en vegg av selgere som er glade for å komme seg ut til en høyere pris. Det er det som definerte den bølgete utviklingen, sa Cramer på programmet Mad Money fredag.

Cramer sa videre at markedet blir formet av amatør-investorer som biter på «low-dollar»-aksjer, og at markedet som prøver å hente seg inn igjen fra coronakrisen, lenge har hatt et tilbakefall i vente.

- Dette er det mest overkjøpte markedet i historien, eller i hvert fall det mest overkjøpte siden S&P begynte å måle ting for 35 år siden, sa Cramer.

Siden bunnen i mars er S&P 500 indeksen opp nærmere 39 prosent, til tross for fortsatt stor usikkerhet knyttet til coronaviruset. Renter som er satt til null og enorm likviditetstilførsel fra sentralbankene har hjulpet mye.

- Det ble for lett og nå må vi alle lide mens «get rich quick»-gjengen blir blåst ut, sa han videre.