American Express med gjennombrudd i Kina

Kredittkortgiganten American Express har blitt den første utenlandske aktøren med tillatelse til å prosessere korttransaksjoner i lokal valuta i Kina, melder Bloomberg.

Den kinesiske sentralbanken har gitt lisensen til American Express sin joint venture i Kina Express (Hangzhou) Technology Services Co.

Nyhetsbyrået skriver at lisensen markerer en seier for selskapet midt i økende politiske spenninger mellom USA og Kina.

American Express vil møte sterk konkurranse fra store innenlandske aktører og et veletablert marked for mobilbetalinger. Som en del av fase-1 avtalen med USA forpliktet Kina seg til å åpne opp for at kortselskaper fikk tilgang til det kinesiske markedet.

American Express har i lang tid vært en av de største investeringene til Warren Buffetts Berkshire Hathaway, med en eierandel i kortselskapet på 18,83 prosent verdt over 15 milliarder dollar.