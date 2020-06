Tror aksjemarkedet vil forsette å stige

S&P 500, det som ofte omtales som USAs hovedindeks, falt brutale 5,9 prosent på torsdag. Dette gjorde børsdagen til den verste siden 16.mars, og til det femte fallet på minst 5 prosent de siste tre månedene, skriver Market Watch.

Jojo-marked

Ikke siden spredningen av coronaviruset inntok USA i midten av mars har breddeindeksen falt så brutalt som den gjorde på torsdag. Slike fall har vært høyst uvanlige, og det særlig på torsdager, skriver nyhetsbyrået som er en ekspert på å analysere det amerikanske aksjemarkedet.

Investorer kan imidlertid glede seg over at fall av den størrelsen ofte etterfølges av kraftige rekyleffekter, opplyses det.

Sterkere vekst enn under stabilt marked

S&P 500 har i gjennomsnitt klatret 2,14 prosent dagen etter et fall på minst 5 prosent. I tillegg har breddeindeksen steget 81,48 prosent av gangene etter et slikt fall, opplyses det.

Rekylfenomenet gjør seg også gjeldende ved lengre tidshorisonter. Året etter en slik korreksjon har breddeindeksen i gjennomsnitt steget 18,92 prosent, og indeksen har generert positiv avkastning 82,6 prosent av gangene, skriver kilden.

Til sammenligning er den gjennomsnittlige avkastningen på indeksen kun 8,68 prosent når markedet ikke har fått seg en kraftig kalddusj først, viser data.

Rekyleffekter er altså som oftest vedvarende, og de gir en kraftigere økning enn det som er vanlig under et stabilt marked.

Fortsatt «bullish»

«Etter at S&P 500 har hentet 40 prosent av tapene siden bunnpunktet 23.mars, har aksjemarkedet blitt ekstra sårbart for dårlige nyheter» sier sjefsstrag Keith Lerner til nyhetskilden.

«Markedet begynte å prise inn en veldig jevn gjenåpningsprosess, til tross for at vi forventer at den vil være turbulent. Forrige fredags jobbtall løftet forhåpningene enda mer. Derfor ble markedet ekstra hardt rammet av de negative nyhetene tilknyttet oppblussingen av coronaviruset» sier han til Market Watch.

Alle de tre store indeksene står fortsatt kraftig i pluss siden bunnivået i mars.

Teknologitunge Nasdaq imponerer mest med 38,4 prosent oppgang, mens Dow Jones og S&P 500 har hentet inn 35,2 og 34,2 prosent av tapene de siste 11 ukene.