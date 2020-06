Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

MANDAG: Det ligger an til å bli en rød ukestart på Oslo Børs.

MANDAG: Det ligger an til å bli en rød ukestart på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

Mandag morgen omsettes et fat Nordsjøolje for 37,39 dollar, ned 4,0 prosent.

Roger Berntsen i Netfonds tror Oslo Børs (OBX-indeksen) åpner ned 2,1 prosent, eller innenfor intervallet [-2,4, -1,9] prosent. Futures indikerer ifølge IG et fall i OBX-indeksen på 2,2 prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,3 prosent mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,7 prosent. Shanghai Composite er uforandret mens CSI 300 går tilbake 0,1 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,6 prosent, i Sør-Korea er Kospi ned 0,7 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes med 0,6 prosent mens og Straits Times i Singapore faller 1,5 prosent.

Investorene vurderer ifølge CNBC nå effekten av nye økninger i coronaspredningen.I Kina ble det i Beijing funnet en klynge av virussmittede, mens det i de amerikanske delstatene Texas og North Carolina ble meldt om rekordmange virusrelaterte sykehusinnleggelser lørdag.

Wall Street

Fredag steg Dow Jones 1,9 prosent til 25.605,5, Nasdaq Composite klatret 1,0 prosent til 9.588,8 mens S&P 500 steg 1,3 prosent til 3.041,3.

I løpet av forrige uke falt Dow Jones og S&P 500 nesten seks prosent. Aksjemarkedet fikk seg et kraftig slag da investorer fryktet at gjenåpningen av økonomien var i fare for å bli forsinket ettersom det har vært en oppblussing av smittetilfeller i USA.

Oslo Børs

Fredag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 0,8 prosent og sluttet på 820,32 poeng. Det ble omsatt aksjer for 5,6 milliarder kroner. Equinor gikk opp 0,4 prosent til 144,05 kroner, mens Aker BP la på seg 1,4 prosent og sluttet på 176,85 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

Kina: Boligpriser mai, kl. 03.30

Kina: Industriproduksjon mai, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel mai, kl. 04.00

Kina: Investeringer mai, kl. 04.00

Kina: Arbeidsledighet mai, kl. 04.00

Italia: KPI mai, kl. 10.00

ØMU: Handelsbalanse april, kl. 11.00

USA: Empire manufacturing-indeks juni, kl. 14.30

Annet:

Kongsberg Automotive: Ekstraordinær generalforsamling

Siem Offshore: Obligasjonseiermøter, Nordic Trustee, kl. 12.00

Grieg Seafood: Telefonkonferanse ifm. grønn obligasjon, kl. 14.00

Hennes & Mauritz: Salgsoppdatering 2. kv.

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)