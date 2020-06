– Det trigget en unnskyldning til å ta profitt i aksjemarkedet

MANGE SIKRET GEVINST: Analytiker Ingvild Borgen Gjerde mener en reality-check fra Fed bidro til at noen investorer valgte å ta profitt i forrige uke.

I løpet av de siste månedene har vi opplevd et av de kraftigste gjeninnhentingsrallyene i børsens historie. Etter å ha steget med rundt 40 prosent siden bunnen 23. mars og frem til mandag forrige uke fikk aksjemarkedene seg en trøkk i uken som gikk.

Reality-check

«Mens en liten reality-check fra Fed kanskje var det som trigget en unnskyldning til å ta profitt forrige uke, virker det også som et nytt narrativ har vokst frem og tatt sitt grep om markedene de siste par dagene, nemlig frykten for en «ny bølge» av coronaviruset», skriver Ingvild Borgen Gjerde i mandagens rapport fra DNB Markets.

Kraftigst var fallet på torsdag, i kjølvannet av rentemøtet i den amerikanske sentralbanken dagen før.

Der var sentralbanksjef Jay Powell, ifølge president Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow, ikke «positiv nok» når han snakket om utsiktene for amerikansk økonomi, slår Borgen Gjerde fast.

Nye smittetilfeller

Det er også bekymringsverdig at vi så en økning i nye smittetilfeller i så mange som 22 stater i forrige uke. Analytikeren tror en gradvis nedtrapping av smittevernstiltak den siste tiden, og sosialt samvær i forbindelse med markeringen av Memorial Day i slutten av mai, kan ha bidratt til utviklingen.

Mens en bekymringsverdig trend i USA kom til syne forrige uke, har det over helgen blitt rapportert om en ny oppblussing i Kina

«Det skal sies at økningen i nye registrerte smittetilfeller i Kina trolig skyldes at man gjennomførte omfattende tester i løpet av helgen, og at en svært liten andel av disse faktisk testet positivt», avslutter Ingvild Borgen Gjerde.