DNB hever kursmålet etter sterk salgsvekst

DNB Markets holder på kjøp-anbefalingen og justerer opp kursmålet til Europris. Meglerhuset mener nå har Europris-aksjen er verdt 50 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt. Noe som er opp fra 42 kroner pr. aksje.

Ifølge TDN Direkt kommer endringene etter at DNB Markets mener at Europris overpresterer i det nåværende detaljhandel-klimaet. DNB tror Europris vil vise til en sterk salgsvekst i andre kvartal, de venter derfor andrekvartalsresultater som vil ligge over konsensus.