NEL vil hente 1,3 milliarder kroner i rettet emisjon

Nel har vurderer å gjennomføre en rettet emisjon for å hente et proveny på inntil 1,3 milliarder, ifølge en børsmelding.

Selskapet skriver i børsmeldingen at de ønsker å «utnytte momentet i markedet knyttet til hydrogenindustrien». Det har blant annet sikret seg flere ordre i Asia.

Kursen i emisjonen vil gjennomføres gjennom en akselerert bokbyggingsprosess, melder TDN Direkt.

Selskapet skriver at de har «bestemt seg for å ytterligere styrke sin balanse for å sikre kapasitet og fleksibilitet for å forfølge et økt antall muligheter i markedet».

Med forbehold om fullført rettet emisjon vil Nel vurdere å gjøre en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer, ifølge TDN Direkt.